Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LES ATELIERS VERTS Valras-Plage

LES ATELIERS VERTS Valras-Plage vendredi 14 août 2026.

Adresse : Boulevard Jean Moulin

Ville : 34350 Valras-Plage

Département : Hérault

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Tarif :

Valras-Plage

LES ATELIERS VERTS

Boulevard Jean Moulin Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Découvrez les enjeux liés au moustique tigre et réalisez votre propre lotion répulsive.
Découvrez les enjeux liés au moustique tigre et réalisez votre propre lotion répulsive.
Animé par l’association ArepB.
Sans réservation avec places limitées.   .

Boulevard Jean Moulin Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06  mairie@ville-valras-plage.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Find out more about tiger mosquitoes and make your own repellent lotion.

L’événement LES ATELIERS VERTS Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34

À voir aussi à Valras-Plage (Hérault)