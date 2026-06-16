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PARKOUR URBAIN ET CHASE TAG Valras-Plage

PARKOUR URBAIN ET CHASE TAG Valras-Plage jeudi 13 août 2026.

Adresse : esplanade Turco

Ville : 34350 Valras-Plage

Département : Hérault

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Tarif :

Valras-Plage

PARKOUR URBAIN ET CHASE TAG

esplanade Turco Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Initiez-vous au parkour et au chase tag, un sport ludique mêlant agilité, rapidité et stratégie où chacun tente d’échapper à son adversaire.
Montre ton style et trace ton run en franchissant obstacles et défis !
Organisée par l’association Héra Events, cette soirée propose une initiation au parkour et au chase tag.
Ce sport mêle agilité, créativité et rapidité, où chaque participant tente de toucher ou d’éviter son adversaire.   .

esplanade Turco Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06  mairie@ville-valras-plage.fr

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English : PARKOUR URBAIN ET CHASE TAG

Try your hand at parkour and chase tag, a fun sport that combines agility, speed, and strategy, where everyone tries to outrun their opponent.

L’événement PARKOUR URBAIN ET CHASE TAG Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 ADT34

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