Valras-Plage

VINCÈ LA PETITE CULOTTE VALRAS EN LIVE

4 Place Alfred Panis Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Venez vivre une soirée festive et pleine d’énergie avec Vincè ! Entre musique, partage et ambiance conviviale, l’interprète de La Goffa Lolita vous entraîne dans un moment convivial, porté par la fête et l’émotion.

Mais c’était qui ? C’est qui ? C’est qui ? C’est qui ? C’était Loli, c’était Lolo, c’était Lola… C’était Vincè !

Pour son nouveau projet, l’interprète de La Goffa Lolita revient à l’essence de son parcours sous son prénom Vincè. Formé à la musique à Paris, puis sommelier et créateur d’un bar à vin à Bonifacio où il programme des concerts, il développe rapidement un univers scénique fédérateur. Entre la Corse, Paris et de nombreuses scènes à l’international, il sillonne la France depuis plusieurs années avec plus de soixante dates chaque été, porté par le partage, l’émotion et la fête. .

4 Place Alfred Panis Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06 mairie@ville-valras-plage.fr

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English : VINCÈ LA PETITE CULOTTE VALRAS EN LIVE

Come and enjoy a festive, high-energy evening with Vincè! The performer of La Goffa Lolita will take you on a journey of music, sharing and conviviality, in a festive and emotional atmosphere.

L’événement VINCÈ LA PETITE CULOTTE VALRAS EN LIVE Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34