Les auditions de l’Ecole Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 18:00:00
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Audition de l’Ecole de musique intercommunale avec les classes trompette, saxophone, flûte, batterie, guitare et accordéon.
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 87 63 emihl.cc.hautlignon@orange.fr
English :
Audition by the intercommunal music school with trumpet, saxophone, flute, drums, guitar and accordion classes.
