Les auditions de l’Ecole Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon

Les auditions de l’Ecole

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 18:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Audition de l’Ecole de musique intercommunale avec les classes violon, alto, violoncelle, piano.

.

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 87 63 emihl.cc.hautlignon@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Audition by the inter-communal music school with violin, viola, cello and piano classes.

L’événement Les auditions de l’Ecole Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon