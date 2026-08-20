Les Automnales d’Enchanfantines 2026 – De la terre aux mains, un monde de découverte, La Fabric, Orvault

Informations pratiques

Les Automnales d’Enchanfantines 2026 – De la terre aux mains, un monde de découverte Vendredi 9 octobre, 09h30, 10h45 La Fabric Loire-Atlantique

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T09:30:00+02:00 – 2026-10-09T10:15:00+02:00

Fin : 2026-10-09T10:45:00+02:00 – 2026-10-09T11:30:00+02:00

Des mottes d’argile rouge, des pierres, des bâtons, des coquillages….. des cuillères, des fourchettes…..

L’enfant découvre l’argile avec ses mains et des ustensiles tout en faisant une œuvre collective.

Valérie Fillon, animatrice en poterie et céramique pour enfants et adultes, propose deux séances découverte autour de la terre à modeler pour le tout petit!

Deux séances (à 9h30 et à 10h45) à destination des enfants de la naissance à 3 ans, ouvert aux assistant.e.s maternel.le.s

Gratuit, sur inscription à partir du 8/09/2026 auprès d’Ormedo au 02.51.78.98.60

Chaque jour de cette semaine vous découvrirez une ou plusieurs propositions autour de la musique, de la chanson, des spectacles et/ou racontées, des arts plastiques, de la découverte et manipulation de la matière pour le tout petit.

Vous pouvez retrouver le détail de la programmation du festival sur les pages Facebook et Instagram de l’association Enchanfantines ainsi que sur le site de la ville d’Orvault, l’application et le site de la métropole de Nantes, info locale et le site « Question de parents ».

Réservez d’ores et déjà vos dates ! Du 6 au 11 Octobre 2026 !!!

La Fabric 29 Ter, rue robert le ricolais 44700 Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.51.78.98.60 »}, {« type »: « email », « value »: « enchanfantines@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Enchanfantines/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/enchanfantines/ »}]

Manipulation de l’argile avec vos tout-petits (18 mois à 3 ans)

Nathalie Fernandes – Creacom