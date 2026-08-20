Les Automnales d’Enchanfantines 2026 – Edition 2026, Centre socioculturel de la Bugallière, Orvault

Informations pratiques

Les Automnales d’Enchanfantines 2026 – Edition 2026 Samedi 10 octobre, 10h00, 16h00 Centre socioculturel de la Bugallière Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:30:00+02:00

Dans le cadre du festival des Automnales 2026, l’association Echanfantines vous invite pendant une journée, le samedi 10/10/2026, à partager avec votre jeune enfant (naissance à 3 ans) des espaces de découvertes culturelles, artistiques et sensorielles.

Venez vivre un moment privilégié avec votre tout-petit au sein des espaces et/ou séances programmées au centre socioculturel de la Bugallière et à la médiathèque Ormedo.

Espace Transvasement : de 10h à 12h et de 16h à 18h

Espace motricité: de 10h à 12h et de 16h à 18h

Espace Snoezelen : à 10h, à 11h, à 16h, à 17h (sur ticket)

Coin lecture : de 10h à 12h et de 16h à 18h

Sous la mer, il y a… avec la Cie Un pas de côté : de 10h à 12h et de 16h à 18h

La magie de l’argile, je découvre et laisse ma trace animé par Valérie Fillon : de 10h à 12h et de 16h à 18h

Au fil des comptines : Entre 10h30 et 12h et entre 16h15 et 17h30

Joyeux bazar dans la cuisine (bibliothécaires d’Orvault): à 10h15 et à 11h15 (sur ticket)

Les petits fabriqueurs d’histoire® : à 10h15, à 11h15, à 16h45, à 17h15 (sur ticket)

Une cabane…. Des couleurs! (à Ormédo): de 10h à 12h30

La journée du samedi sera clôturée par un temps chanson avec «Les Enchanteresses» à 18h

Toutes les propositions du samedi sont gratuites.

(sur ticket) : animations accessible sur ticket à l’accueil le jour même, places limitées

Tout au long de cette édition nous serons présent.e.s afin de rencontrer, présenter et échanger avec les familles, les adhérents, professionnel.le.s petite enfance sur nos différentes actions.

Chaque jour de cette semaine vous découvrirez une ou plusieurs propositions autour de la musique, de la chanson, des spectacles et/ou racontées, des arts plastiques, de la découverte et manipulation de la matière pour le tout petit.

Vous pouvez retrouver le détail de la programmation du festival sur les pages Facebook et Instagram de l’association Enchanfantines ainsi que sur le site de la ville d’Orvault, l’application et le site de la métropole de Nantes, Info locale et le site « Question de parents ».

Réservez d’ores et déjà vos dates ! Du 6 au 11 Octobre 2026 !!!

Centre socioculturel de la Bugallière 10 Rue du Pont Marchand, Orvault Orvault 44700 Bourg Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0749735486 »}, {« type »: « email », « value »: « enchanfantines@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Enchanfantines/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/enchanfantines/ »}]

Pendant le festival des Automnales 2026, Echanfantines vous invite le samedi 10/10 à partager avec votre enfant (naissance à 3 ans) des espaces de découvertes culturelles, artistiques et sensorielles.

Nathalie Fernandes – Creacom