Les Automnales d’Enchanfantines 2026 – Spectacle « Quand le soleil s’endort », Salle Saint René, Orvault
jeudi 8 octobre 2026 · Salle Saint René · Orvault
Informations pratiques
Les Automnales d’Enchanfantines 2026 – Spectacle « Quand le soleil s’endort » Jeudi 8 octobre, 10h00, 11h00 Salle Saint René Loire-Atlantique
Gratuit, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T10:00:00+02:00 – 2026-10-08T10:30:00+02:00
Fin : 2026-10-08T11:00:00+02:00 – 2026-10-08T11:30:00+02:00
« Quand le soleil s’endort » Berceuses du Monde, Spectacle jeune public
Tous les soirs,
Dans la chambre, la case ou le tipi
Dans un lit, un hamac ou sur un tapis
C’est toujours la même histoire…
Il est l’heure de dormir
mais les yeux ne veulent pas se fermer.
Le sommeil ne vient pas !
Si la lune pouvait parler,
Elle dirait qu’il est doux de s’endormir
dans les bras de la nuit
Qu’il fait bon écouter des berceuses
d’horizons lointains
Au chant, accompagnés d’instruments insolites (handpan, ngoni, sanzula,
udu et autres dulcimers ….), Bertrand Ripoche & Doumé Galland vous invitent à la rêverie.
Cie Le piano à pouces
Mise en scène : Danielle Maxent
Deux séances (à 10h et à 11h) à destination des enfants de la naissance à 3 ans, ouvert aux assistant.e.s maternel.le.s.
Gratuit, sur inscription à partir du 8/09/2026 auprès d’Ormedo au 02.51.78.98.60
Chaque jour de cette semaine vous découvrirez une ou plusieurs propositions autour de la musique, de la chanson, des spectacles et/ou racontées, des arts plastiques, de la découverte et manipulation de la matière pour le tout petit.
Vous pouvez retrouver le détail de la programmation du festival sur les pages Facebook et Instagram de l’association Enchanfantines ainsi que sur le site de la ville d’Orvault, l’application et le site de la métropole de Nantes, info locale et le site « Question de parents ».
Réservez d’ores et déjà vos dates ! Du 6 au 11 Octobre 2026 !!!
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Spectacle « Quand le soleil s’endort » – Berceuse du monde, spectacle jeune public
Nathalie Fernandes – Creacom
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