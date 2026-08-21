Les Automnales d’Enchanfantines 2026 – Spectacle « Quand le soleil s’endort », Salle Saint René, Orvault

Informations pratiques

Les Automnales d’Enchanfantines 2026 – Spectacle « Quand le soleil s’endort » Jeudi 8 octobre, 10h00, 11h00 Salle Saint René Loire-Atlantique

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T10:00:00+02:00 – 2026-10-08T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-08T11:00:00+02:00 – 2026-10-08T11:30:00+02:00

« Quand le soleil s’endort » Berceuses du Monde, Spectacle jeune public

Tous les soirs,

Dans la chambre, la case ou le tipi

Dans un lit, un hamac ou sur un tapis

C’est toujours la même histoire…

Il est l’heure de dormir

mais les yeux ne veulent pas se fermer.

Le sommeil ne vient pas !

Si la lune pouvait parler,

Elle dirait qu’il est doux de s’endormir

dans les bras de la nuit

Qu’il fait bon écouter des berceuses

d’horizons lointains

Au chant, accompagnés d’instruments insolites (handpan, ngoni, sanzula,

udu et autres dulcimers ….), Bertrand Ripoche & Doumé Galland vous invitent à la rêverie.

Cie Le piano à pouces

Mise en scène : Danielle Maxent

Deux séances (à 10h et à 11h) à destination des enfants de la naissance à 3 ans, ouvert aux assistant.e.s maternel.le.s.

Gratuit, sur inscription à partir du 8/09/2026 auprès d’Ormedo au 02.51.78.98.60

Chaque jour de cette semaine vous découvrirez une ou plusieurs propositions autour de la musique, de la chanson, des spectacles et/ou racontées, des arts plastiques, de la découverte et manipulation de la matière pour le tout petit.

Vous pouvez retrouver le détail de la programmation du festival sur les pages Facebook et Instagram de l’association Enchanfantines ainsi que sur le site de la ville d’Orvault, l’application et le site de la métropole de Nantes, info locale et le site « Question de parents ».

Réservez d’ores et déjà vos dates ! Du 6 au 11 Octobre 2026 !!!

Salle Saint René 4 mâtines 44700 Orvault Orvault 44700 Le Bois Raguenet Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0749735486 »}, {« type »: « email », « value »: « enchanfantines@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/enchanfantines/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Enchanfantines/ »}]

Spectacle « Quand le soleil s’endort » – Berceuse du monde, spectacle jeune public

Nathalie Fernandes – Creacom