Les Automnales d’Enchanfantines 2026 – Spectacle « Rêve de lune », Salle Armande Béjart, Centre socioculturel de Plaisance, Orvault

Informations pratiques

Les Automnales d’Enchanfantines 2026 – Spectacle « Rêve de lune » Mercredi 7 octobre, 10h00, 11h00 Salle Armande Béjart, Centre socioculturel de Plaisance Loire-Atlantique

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T10:00:00+02:00 – 2026-10-07T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-07T11:00:00+02:00 – 2026-10-07T11:30:00+02:00

« Rêve de lune » – Spectacle pour tout petit

« Un éléphant, ça barrit?

Pourtant, lui petit éléphant chante à la lune pour retrouver son rêve s’est envolé… Il le sait, son rêve était grand, doux et timide… Alors il barrit-chante à la lune et part à la recherche de son rêve de lune »

Créées et présentées par Moniq et Isabelle d’Enchanfantines.

Deux séances (à 10h et à 11h) à destination des enfants de la naissance à 3 ans

Gratuit, sur inscription à partir du 8/09/2026 auprès d’Ormedo au 02.51.78.98.60

Chaque jour de cette semaine vous découvrirez une ou plusieurs propositions autour de la musique, de la chanson, des spectacles et/ou racontées, des arts plastiques, de la découverte et manipulation de la matière pour le tout petit.

Vous pouvez retrouver le détail de la programmation du festival sur les pages Facebook et Instagram de l’association Enchanfantines ainsi que sur le site de la ville d’Orvault, l’application et le site de la métropole de Nantes, info locale et le site « Question de parents ».

Réservez d’ores et déjà vos dates ! Du 6 au 11 Octobre 2026 !!!

Salle Armande Béjart, Centre socioculturel de Plaisance 4 avenue de l’Ille, 44700 Orvault Orvault 44700 Plaisance Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0749735486 »}, {« type »: « email », « value »: « enchanfantines@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/enchanfantines/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Enchanfantines/ »}]

Spectacle « Rêve de lune » pour tout petit

Nathalie Fernandes – Creacom