Les Automnales d’Enchanfantines 2026 – T’enchantes les automnales 2026, Maison de la parentalité, Orvault

Informations pratiques

Les Automnales d’Enchanfantines 2026 – T’enchantes les automnales 2026 Mercredi 7 octobre, 16h00 Maison de la parentalité Loire-Atlantique

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T16:00:00+02:00 – 2026-10-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-07T16:00:00+02:00 – 2026-10-07T17:30:00+02:00

« T’enchantes les automnales » le temps d’un après-midi !

L’association Enchanfantines invite les parents, grands parents à la rejoindre pour chanter, lire, danser ou conter une histoire, faire découvrir votre instrument de musique ou tout autre proposition artistique (théâtre, marionnettes…)

Co animé par les professionnel.le.s d’Enchanfantines, les bénévoles et les familles.

Si vous souhaitez être acteur.ice de l’animation merci de nous contacter au 07 49 73 54 86 ou enchanfantines@gmail.com.

Merci d’avance à celleux qui répondront présent.e.s pour que cette édition des automnales 2026 soit celle des rencontres et des partages !

Séance à destination des enfants de la naissance à 3 ans.

Gratuit, sans inscription

Chaque jour de cette semaine vous découvrirez une ou plusieurs propositions autour de la musique, de la chanson, des spectacles et/ou racontées, des arts plastiques, de la découverte et manipulation de la matière pour le tout petit.

Vous pouvez retrouver le détail de la programmation du festival sur les pages Facebook et Instagram de l’association Enchanfantines ainsi que sur le site de la ville d’Orvault, l’application et le site de la métropole de Nantes, info locale et le site « Question de parents ».

Réservez d’ores et déjà vos dates ! Du 6 au 11 Octobre 2026 !!!

Maison de la parentalité 37 avenue de la Ferrière 44700 Orvault Orvault 44700 Le Bois Saint-Louis Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0749735486 »}, {« type »: « email », « value »: « enchanfantines@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/enchanfantines/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Enchanfantines/ »}] [{« link »: « mailto:enchanfantines@gmail.com »}]

Rencontre et partage de culture entre chansons, lecture, musique…

Nathalie Fernandes – Creacom