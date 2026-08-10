Les Automnales | Fête des plantes rares et méconnues Atelier du Végétal Bergerac
dimanche 25 octobre 2026 · Atelier du Végétal · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Les Automnales | Fête des plantes rares et méconnues
Atelier du Végétal 25 Route du Libraire Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Avec l’entrée dans l’automne, la fête des plantes rares et méconnues Les Automnales vous donne de nouveau rendez-vous cette année. Venez retrouver une quinzaine d’exposants pépiniéristes collectionneurs et producteurs du grand sud-ouest tels que Ah! la ferme des saveurs, Microcitrus, Les murets du Causse, etc. .
Atelier du Végétal 25 Route du Libraire Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 3 53 57 62 15
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English : Les Automnales | Fête des plantes rares et méconnues
L’événement Les Automnales | Fête des plantes rares et méconnues Bergerac a été mis à jour le 2026-08-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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