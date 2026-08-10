Les Automnales | Fête des plantes rares et méconnues Atelier du Végétal Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Les Automnales | Fête des plantes rares et méconnues

Atelier du Végétal 25 Route du Libraire Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Avec l’entrée dans l’automne, la fête des plantes rares et méconnues Les Automnales vous donne de nouveau rendez-vous cette année. Venez retrouver une quinzaine d’exposants pépiniéristes collectionneurs et producteurs du grand sud-ouest tels que Ah! la ferme des saveurs, Microcitrus, Les murets du Causse, etc. .

Atelier du Végétal 25 Route du Libraire Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 3 53 57 62 15

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English : Les Automnales | Fête des plantes rares et méconnues

L’événement Les Automnales | Fête des plantes rares et méconnues Bergerac a été mis à jour le 2026-08-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides