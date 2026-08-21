Les aventures de Berk !, Médiathèque Condorcet, Viry-Châtillon

Informations pratiques

Les aventures de Berk ! Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque Condorcet Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Les aventures du doudou Berk racontées grâce à un tapis à histoires

Médiathèque Condorcet 21 rue Maurice-Sabatier 91170 Viry-Chatillon Viry-Châtillon 91170 Quartier Centre Ville Essonne Île-de-France 01 69 12 64 50 https://www.mediathequesludotheques.grandorlyseinebievre.fr https://www.facebook.com/mediathequesvirychatillon [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 12 60 50 »}] Accès Bus DM4, DM5, Pass’partout (arrêt mairie ou château)

Biblis en folie 2026

© Réseau des médiathèques et des ludothèques Grand-Orly Seine Bièvre