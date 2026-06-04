Les aventures du Prince Ahmed – Ciné-concert familles – Saison ONPL Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-20 17:30 – 18:35

Gratuit : non 6 € / 12 € 6 € (moins de 25 ans) / 12 € (adulte accompagnateur) Billettterie à l’unité à partir du 9 juin 2026 :en ligne : https://onpl.fr/au guichet : ONPL Billetterie, Cité des Congrès, 7 rue de Valmy, Nantes – 02 51 25 29 29 – du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (Fermeture annuelle du lundi 3 au lundi 17 août 2026 inclus) Jeune Public, En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Ciné-concert familles « Les aventures du prince Ahmed » – Film d’animation réalisé par Lotte Reiniger et Carl Koch (1926)Un fils de Calife, un cheval magique, une sorcière et une princesse enlevée par un mage noir… « Les aventures du prince Ahmed » nous entrainent dans un merveilleux périple à travers les contrées lointaines de l’Orient. Des déserts de sable jusqu’à la Grande Muraille de Chine, ce film de Lotte Reiniger et Carl Koch, entièrement réalisé en papier découpé, semble tout droit sorti d’un conte des Mille-et-une-nuits. Datant de 1926, ce long-métrage d’animation est le plus ancien que l’histoire du cinéma ait conservé. Aux côtés des instruments traditionnels de l’Orchestre symphonique, les percussions orientales et l’Oud teintent de couleurs exotiques la magnifique partition de Gilles Alonzo. Un récit épique et malicieux aux rythmes de mélodies venues de l’autre bout du monde. Musique de Gilles Alonzo Orchestre National des Pays de la LoireJean Deroyer, direction Durée : 1h05 Public : en famille, à partir de 6 ans Ciné-Concerts dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes :mardi 20 octobre 2026 à 15h et à 17h30

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr 02 51 25 29 29 https://onpl.fr/



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