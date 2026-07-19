LES AVENTURIERS DE MINUIT Carcassonne
mardi 11 mai 2027 · Carcassonne
Informations pratiques
Carcassonne
LES AVENTURIERS DE MINUIT
6 Rue Courtejaire Carcassonne Aude
Tarif : 32 – 32 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-11 20:30:00
fin : 2027-05-11
Date(s) :
2027-05-11
Pascal Legros Organisation & Le Renard Argenté présentent Les aventuriers de minuit
1893. Alors qu’Arthur Conan Doyle, lassé de son célèbre détective, prépare l’assassinat de Sherlock Holmes, une jeune femme lui demande de l’aider à sauver son frère injustement arrêté.
D’abord réticent, le romancier se voit entraîner dans une enquête inattendue par l’insistance d’un visiteur français qui rêve de vivre de vraies aventures avant d’être trop vieux Jules Verne.
Des docks embrumés de Londres à la mystérieuse lande de la frontière écossaise, d’énigmes en tribulations, les deux écrivains vont voyager au pays du frisson, du rire et de l’aventure !
Durée 1h30
Auteurs Florence LEFEBVRE Julien LEFEBVRE
Metteurs en scène Elie RAPP Ludovic LAROCHE
Costumes Axel BOURSIER
Lumières Franck ZIEMBA
Musique Hervé DEVOLDER
Vidéo Sébastien MIZERMONT
Avec Stéphanie BASSIBEY Émilie CAZENAVE Pierre-Arnaud JUIN Ludovic LAROCHE Jeanne RÉOT Nicolas SAINT-GEORGES
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6 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
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English :
Pascal Legros Organisation & Le Renard Argenté present *Les aventuriers de minuit*
1893. Just as Arthur Conan Doyle, tired of his famous detective, is planning to kill off Sherlock Holmes, a young woman asks him to help save her brother, who has been unjustly arrested.
Initially reluctant, the novelist finds himself drawn into an unexpected investigation by the insistence of a French visitor who dreams of experiencing “real” adventures before he gets too old: Jules Verne.
From the foggy docks of London to the mysterious moors of the Scottish border, through riddles and tribulations, the two writers will journey to a land of thrills, laughter, and adventure!
Running time: 1 hour 30 minutes
Writers: Florence LEFEBVRE, Julien LEFEBVRE
Directors: Elie RAPP, Ludovic LAROCHE
Costumes: Axel BOURSIER
Lighting: Franck ZIEMBA
Music: Hervé DEVOLDER
Video: Sébastien MIZERMONT
Starring: Stéphanie BASSIBEY, Émilie CAZENAVE, Pierre-Arnaud JUIN, Ludovic LAROCHE, Jeanne RÉOT, Nicolas SAINT-GEORGES
L’événement LES AVENTURIERS DE MINUIT Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-16 par
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