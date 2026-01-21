Les bâches ouvertes de La Gare 126 Les Bordes
Les bâches ouvertes de La Gare 126 Les Bordes dimanche 26 avril 2026.
Les bâches ouvertes de La Gare 126
Route de Sully Les Bordes Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 12:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Une journée vibrante qui célèbre la rencontre entre artistes, public et bénévoles !
12h inauguration suivie d’un apéro-concert par Stephan Spehar.
12h30 : Repas partagé sous abri.
14h : exposition par Kadey (dessin humoristique) et animations jeux de bois.
15h30: plateau d’artistes accompagné du groupe Aminü Charlotte de La Breteque (multi cordes), Gregory Korchia (jongleur), Diane Dondasse (fil), Sarah Barraud (tissus aériens), Eve Bigel et Tristan Nielsen (main à main), André et Séverine Demoussis (magie burlesque).
– par la Gare 126 –
dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully .
Route de Sully Les Bordes 45460 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 49 25 69 lagare126@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les bâches ouvertes de La Gare 126 Les Bordes a été mis à jour le 2026-01-21 par OT SULLY-SUR-LOIRE