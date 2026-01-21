Les bâches ouvertes de La Gare 126 Les Bordes

Les bâches ouvertes de La Gare 126

Route de Sully Les Bordes Loiret

Début : 2026-04-26 12:00:00

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Une journée vibrante qui célèbre la rencontre entre artistes, public et bénévoles !

12h inauguration suivie d’un apéro-concert par Stephan Spehar.

12h30 : Repas partagé sous abri.

14h : exposition par Kadey (dessin humoristique) et animations jeux de bois.

15h30: plateau d’artistes accompagné du groupe Aminü Charlotte de La Breteque (multi cordes), Gregory Korchia (jongleur), Diane Dondasse (fil), Sarah Barraud (tissus aériens), Eve Bigel et Tristan Nielsen (main à main), André et Séverine Demoussis (magie burlesque).

– par la Gare 126 –

dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully .

Route de Sully Les Bordes 45460 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 49 25 69 lagare126@gmail.com

