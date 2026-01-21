Des bâches et du son à La Gare 126 Les Bordes

Des bâches et du son à La Gare 126

Route de Sully Les Bordes Loiret

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30 20:30:00

2026-05-30

Une soirée musicale sous le chapiteau !

La Tournée du Baron (Orléans) Avec ces 5 musiciens, chaque chanson apporte son lot de bonne humeur, d’humour et d’énergie. Les textes profonds ou absurdes, mais jamais tièdes, parlent d’amour, de révolte, de copains, de matins flous.

Brin d’Zinc (Quimper) Depuis 2017, ces bretons chantent sur scène, devant les comptoirs, et sur les trottoirs ! Chez eux, on parle d’amour, de vie, souvent de mer, et bientôt de terre. Le public embarque alors pour une fête où l’authenticité et les mots mettent du vent dans les voiles et permettent alors de naviguer entre rêve, rage et humour !

– Buvette & restauration sur place –

– Organisé par la Gare 126, dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully – .

