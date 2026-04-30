LES BALADES DU DOMAINE DE FLANDRY Limoux
LES BALADES DU DOMAINE DE FLANDRY Limoux jeudi 2 juillet 2026.
Limoux
LES BALADES DU DOMAINE DE FLANDRY
Avenue de Mauzac Limoux Aude
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 09:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Venez découvrir de Juin à Septembre les balades du Domaine de Flandry. Tous les jeudis pendant cette période de 9h à 12h30. Sieur d’Arques vous propose de venir découvrir l’histoire de Limoux et de la cave, de ses vins et de son patrimoine.
9h accueil à la boutique sieur d’Arques avenue du Mauzac à limoux
9h15 départ à pied pour le domaine de Flandry (distance à parcourir 800 m)
Arrivée à Flandry
Découverte de la plantation des chênes truffiers
Montée vers le conservatoire du Mauzac, aperçu de la parcelle du clocher de Flandry
Dégustation de vins et bulles et brunch
Retour à la cave sieur d’Arques
Visite du musée et des galeries
12h30/13h00 fin de la visite
.
Avenue de Mauzac Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 74 63 45 barc@sieurdarques.com
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English :
Come and discover the Domaine de Flandry walks from June to September. Every Thursday during this period from 9am to 12:30pm. Sieur d?Arques invites you to discover the history of Limoux and the winery, its wines and its heritage.
9am: welcome at the Sieur d?Arques boutique on avenue du Mauzac in Limoux
9:15 am: departure on foot for the Domaine de Flandry (distance 800 m)
Arrival at Flandry
Discovery of the truffle oak plantation
Climb to the Mauzac conservatory, take a look at the Flandry bell tower plot
Wine and bubble tasting and brunch
Return to the Sieur d?Arques cellar
Visit to the museum and galleries
12:30/13:00: end of tour
L’événement LES BALADES DU DOMAINE DE FLANDRY Limoux a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin
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