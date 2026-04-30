Limoux

LES BALADES DU DOMAINE DE FLANDRY

Avenue de Mauzac Limoux Aude

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Venez découvrir de Juin à Septembre les balades du Domaine de Flandry.

Tous les jeudis de 9h à 12h30, Sieur d’Arques vous propose de venir découvrir l’histoire de Limoux et de la cave, de ses vins et de son patrimoine.

09h00

Accueil à la boutique sieur d’Arques avenue du Mauzac à Limoux

09h15

Départ à pied pour le domaine de Flandry (distance à parcourir 800 m)

– Arrivée à Flandry

-Découverte de la plantation des chênes truffiers

– Montée vers le conservatoire du Mauzac, aperçu de la parcelle du clocher de Flandry

– Dégustation de vins et bulles et brunch

– Retour à la cave sieur d’Arques

– Visite du musée et des galeries

12h30/13h00

Fin de la visite

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Avenue de Mauzac Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 74 63 45 barc@sieurdarques.com

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English :

Come and discover the Domaine de Flandry walks from June to September.

Every Thursday from 9am to 12:30pm, Sieur d?Arques invites you to discover the history of Limoux and the winery, its wines and its heritage.

09h00

Welcome at the Sieur d?Arques boutique, avenue du Mauzac, Limoux

09h15

Departure on foot for Domaine de Flandry (distance 800 m)

– Arrival at Flandry

-Discovery of the truffle oak plantation

– Climb up to the Mauzac conservatory, take a look at the Flandry bell tower plot

– Wine and bubble tasting and brunch

– Return to the Sieur d?Arques cellar

– Visit to the museum and galleries

12:30/13:00 noon

End of visit

L’événement LES BALADES DU DOMAINE DE FLANDRY Limoux a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin