AGENDA · Flers
Les balades du mardi Le Plancaïon RDV devant le musée Flers
mardi 4 août 2026 · RDV devant le musée · Flers
Informations pratiques
Flers
Les balades du mardi Le Plancaïon
RDV devant le musée Avenue du château Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Départ musée du château de Flers
7 km Niveau facile
Balade proposée dans le cadre des Rendez-vous de l’été 2026 de Flers Agglo. .
RDV devant le musée Avenue du château Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr
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English : Les balades du mardi Le Plancaïon
L’événement Les balades du mardi Le Plancaïon Flers a été mis à jour le 2026-07-17 par Flers agglo
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