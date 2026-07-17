Les balades du mardi Le Plancaïon RDV devant le musée Flers

Informations pratiques

Flers

Les balades du mardi Le Plancaïon

RDV devant le musée Avenue du château Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Départ musée du château de Flers

7 km Niveau facile

Balade proposée dans le cadre des Rendez-vous de l’été 2026 de Flers Agglo. .

RDV devant le musée Avenue du château Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

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English : Les balades du mardi Le Plancaïon

L’événement Les balades du mardi Le Plancaïon Flers a été mis à jour le 2026-07-17 par Flers agglo