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AGENDA · Flers

Les balades du mardi Le Plancaïon RDV devant le musée Flers

mardi 4 août 2026 · RDV devant le musée · Flers

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
RDV devant le musée
Adresse
Avenue du château
Ville
61100 Flers
Département
Orne
Tarif

Flers

Les balades du mardi Le Plancaïon

RDV devant le musée Avenue du château Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Départ musée du château de Flers

7 km Niveau facile

Balade proposée dans le cadre des Rendez-vous de l’été 2026 de Flers Agglo.   .

RDV devant le musée Avenue du château Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75  accueil@flerstourisme.fr

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English : Les balades du mardi Le Plancaïon

L’événement Les balades du mardi Le Plancaïon Flers a été mis à jour le 2026-07-17 par Flers agglo

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