Les balades en calèche de l’été Torigny-les-Villes
Les balades en calèche de l’été Torigny-les-Villes lundi 27 juillet 2026.
Torigny-les-Villes
Les balades en calèche de l’été
Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
L’office de tourisme et de la culture de Saint-Lô Agglo vous donne rendez-vous les lundis sur le marché de Torigny-Les-Villes pour une balade en calèche !
Marché de Torigny-les-Villes –
Départ place de la Mairie
5 dates 20 et 27 juillet et 3,10 et 17 août
Entre 10h45 et 12h45
Présentation de la cité des Matignon et balade autour des étangs
Durée de la balade 20 à 25 min
Tarifs 4€/adulte 2€/enfants (4 à 12 ans) .
Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie +33 2 14 29 00 17 tourisme@saint-lo-agglo.fr
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English : Les balades en calèche de l’été
L’événement Les balades en calèche de l’été Torigny-les-Villes a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Saint-Lô
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