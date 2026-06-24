Les balades en calèche de l’été Torigny-les-Villes lundi 27 juillet 2026.

Torigny-les-Villes

Les balades en calèche de l’été

Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

L’office de tourisme et de la culture de Saint-Lô Agglo vous donne rendez-vous les lundis sur le marché de Torigny-Les-Villes pour une balade en calèche !

Marché de Torigny-les-Villes –

Départ place de la Mairie

5 dates 20 et 27 juillet et 3,10 et 17 août

Entre 10h45 et 12h45

Présentation de la cité des Matignon et balade autour des étangs

Durée de la balade 20 à 25 min

Tarifs 4€/adulte 2€/enfants (4 à 12 ans) .

Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie +33 2 14 29 00 17 tourisme@saint-lo-agglo.fr

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English : Les balades en calèche de l’été

L’événement Les balades en calèche de l’été Torigny-les-Villes a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Saint-Lô