Les balades herboristes et poétiques Pont-Croix
Les balades herboristes et poétiques Pont-Croix mardi 25 août 2026.
Pont-Croix
Les balades herboristes et poétiques
Bord du Goyen Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Une balade au côté d’une herboriste et d’une poétesse pour découvrir les secrets des végétaux du Cap Sizun.
Divers lieux
– Pointe du Raz (16 juillet 19 août)
– Chapelle Saint Chrysanthe, Primelin (15 juillet 13 août)
– Bord du Goyen, Pont-Croix (2 juillet 8 juillet 25 août)
– Moulin de Keriolet, Pointe du Millier (1 juillet 7 juillet 20 août)
Prévoir une tenue confortable et chaussures ouvertes ou fermés mais adapté à une petite marche (2km maximum).
Réservation à l’Office de Tourisme à Audierne. .
Bord du Goyen Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
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English :
L’événement Les balades herboristes et poétiques Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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