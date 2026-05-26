Pont-Croix

Les balades herboristes et poétiques

Bord du Goyen Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Une balade au côté d’une herboriste et d’une poétesse pour découvrir les secrets des végétaux du Cap Sizun.

Divers lieux

– Pointe du Raz (16 juillet 19 août)

– Chapelle Saint Chrysanthe, Primelin (15 juillet 13 août)

– Bord du Goyen, Pont-Croix (2 juillet 8 juillet 25 août)

– Moulin de Keriolet, Pointe du Millier (1 juillet 7 juillet 20 août)

Prévoir une tenue confortable et chaussures ouvertes ou fermés mais adapté à une petite marche (2km maximum).

Réservation à l’Office de Tourisme à Audierne. .

Bord du Goyen Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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English :

L’événement Les balades herboristes et poétiques Pont-Croix a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz