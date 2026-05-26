Les balades herboristes et poétiques Primelin
Les balades herboristes et poétiques Primelin mercredi 15 juillet 2026.
Primelin
Les balades herboristes et poétiques
Chapelle Saint Chrysanthe Primelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Une balade au côté d’une herboriste et d’une poétesse pour découvrir les secrets des végétaux du Cap Sizun.
Divers lieux
– Pointe du Raz (16 juillet 19 août)
– Chapelle Saint Chrysanthe, Primelin (15 juillet 13 août)
– Bord du Goyen, Pont-Croix (2 juillet 8 juillet 25 août)
– Moulin de Keriolet, Pointe du Millier (1 juillet 7 juillet 20 août)
Prévoir une tenue confortable et chaussures ouvertes ou fermés mais adapté à une petite marche (2km maximum). .
Chapelle Saint Chrysanthe Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les balades herboristes et poétiques Primelin a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Primelin (Finistère)
- Forest & Sea Cool Primelin 30 mai 2026
- Forest & Sea Cool Primelin 3 juin 2026
- Visite guidée Chapelle de Saint Tugen Primelin 4 juin 2026
- Pardon de Saint Chrysanthe Primelin 4 juin 2026
- Forest & Sea Cool Primelin 6 juin 2026