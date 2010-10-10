Les Baladins en concert Solignac-sur-Loire
Les Baladins en concert Solignac-sur-Loire dimanche 26 avril 2026.
Solignac-sur-Loire
Les Baladins en concert
salle polyvalente Solignac-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Le club Tous ensemble, qui réunit les aînés des communes de Solignac-sur-Loire et Cussac-sur-Loire, reçoit le groupe Les Baladins pour un concert dédié à la chanson française, le dimanche 26 avril à 15h à la salle polyvalente de Solignac-sur-Loire.
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salle polyvalente Solignac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The Tous ensemble club, which brings together senior citizens from the communes of Solignac-sur-Loire and Cussac-sur-Loire, welcomes the group Les Baladins for a concert dedicated to French chanson, on Sunday April 26 at 3pm at the Salle polyvalente in Solignac-sur-Loire.
L’événement Les Baladins en concert Solignac-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay