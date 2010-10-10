Solignac-sur-Loire

Les Baladins en concert

salle polyvalente Solignac-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le club Tous ensemble, qui réunit les aînés des communes de Solignac-sur-Loire et Cussac-sur-Loire, reçoit le groupe Les Baladins pour un concert dédié à la chanson française, le dimanche 26 avril à 15h à la salle polyvalente de Solignac-sur-Loire.

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salle polyvalente Solignac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The Tous ensemble club, which brings together senior citizens from the communes of Solignac-sur-Loire and Cussac-sur-Loire, welcomes the group Les Baladins for a concert dedicated to French chanson, on Sunday April 26 at 3pm at the Salle polyvalente in Solignac-sur-Loire.

L’événement Les Baladins en concert Solignac-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay