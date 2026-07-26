Les Balandédaennes La Baladune de Sainte-Marguerite repli salle Guenioc si mauvais temps Landéda
dimanche 26 juillet 2026 · repli salle Guenioc si mauvais temps · Landéda
Informations pratiques
Landéda
Les Balandédaennes La Baladune de Sainte-Marguerite
repli salle Guenioc si mauvais temps Kloukouri Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-08-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
C’est au lever du jour que les Korrigans jouent leur tour…
Les baladins de la Cie (Re)naissances Théâtres vous proposent sur les ribines de Landeda et le long des sentiers côtiers, une merveilleuse balade surprenante
ces facétieux et fantasques konterien2 vous enchanteront par leurs histoires et légendes graet e Breizh et vous transporteront par magie dans un monde poétique, celui des ineffables rêves qui ne se vivent qu’ensemble ! .
repli salle Guenioc si mauvais temps Kloukouri Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 43 78 55 94
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English :
L’événement Les Balandédaennes La Baladune de Sainte-Marguerite Landéda a été mis à jour le 2026-07-18 par OT PAYS DES ABERS
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