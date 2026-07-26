Les Balandédaennes La Baladune de Sainte-Marguerite repli salle Guenioc si mauvais temps Landéda

Informations pratiques

Landéda

Les Balandédaennes La Baladune de Sainte-Marguerite

repli salle Guenioc si mauvais temps Kloukouri Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-08-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

C’est au lever du jour que les Korrigans jouent leur tour…

Les baladins de la Cie (Re)naissances Théâtres vous proposent sur les ribines de Landeda et le long des sentiers côtiers, une merveilleuse balade surprenante

ces facétieux et fantasques konterien2 vous enchanteront par leurs histoires et légendes graet e Breizh et vous transporteront par magie dans un monde poétique, celui des ineffables rêves qui ne se vivent qu’ensemble ! .

repli salle Guenioc si mauvais temps Kloukouri Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 43 78 55 94

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English :

L’événement Les Balandédaennes La Baladune de Sainte-Marguerite Landéda a été mis à jour le 2026-07-18 par OT PAYS DES ABERS