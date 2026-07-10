Les Barbares – de Julie Delpy – Ciné plein air – Festival Aux heures d’été Parc de la Roche Nantes
mercredi 15 juillet 2026 · Parc de la Roche · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 22:20 –
Gratuit : oui En famille, Tout public, Personne en situation de handicap
Comédie « Les Barbares » de Julie Delpy (France-2024) avec Julie Delpy, Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte…Film sous-titré pour les sourds et mal-entendants (ST SME)La petite ville bretonne de Paimpont s’apprête à accueillir des réfugiés ukrainiens. Mais surprise : ce sont en réalité des réfugiés syriens ! Les habitants, qui se pensaient ouverts et accueillants, vont être confrontés à leurs propres réactions face à cette situation inattendue. Entre bonnes intentions et malaise, leurs contradictions apparaissent peu à peu. Dans cette comédie, Julie Delpy se moque avec humour des décalages entre les idées qu’on a de soi-même et la réalité, et aborde la question sensible du racisme avec drôlerie et mordant. Durée : 1h41 Tout public La séance est précédée d’une présentation du film par Alexis Thébaudeau, spécialiste cinéma. Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À partir de 20h, venez pique-niquer avant la séance.À ne pas oublier : un plaid pour les soirées fraîches.
Parc de la Roche Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-roche https://www.auxheuresete.com/
Afficher la carte du lieu Parc de la Roche et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli », Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre, La Cocotte Solidaire, Nantes 10 juillet 2026
- Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli, Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade « La cité Halvêque vous accueille », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes 10 juillet 2026
- Marie Charrel : Nous sommes faits d’orage – Lecture – Festival Aux heures d’été, Jardin des Plantes, Nantes 10 juillet 2026