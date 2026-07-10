Les Barbares – de Julie Delpy – Ciné plein air – Festival Aux heures d’été Parc de la Roche Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 22:20 –

Gratuit : oui En famille, Tout public, Personne en situation de handicap

Comédie « Les Barbares » de Julie Delpy (France-2024) avec Julie Delpy, Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte…Film sous-titré pour les sourds et mal-entendants (ST SME)La petite ville bretonne de Paimpont s’apprête à accueillir des réfugiés ukrainiens. Mais surprise : ce sont en réalité des réfugiés syriens ! Les habitants, qui se pensaient ouverts et accueillants, vont être confrontés à leurs propres réactions face à cette situation inattendue. Entre bonnes intentions et malaise, leurs contradictions apparaissent peu à peu. Dans cette comédie, Julie Delpy se moque avec humour des décalages entre les idées qu’on a de soi-même et la réalité, et aborde la question sensible du racisme avec drôlerie et mordant. Durée : 1h41 Tout public La séance est précédée d’une présentation du film par Alexis Thébaudeau, spécialiste cinéma. Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À partir de 20h, venez pique-niquer avant la séance.À ne pas oublier : un plaid pour les soirées fraîches.

Parc de la Roche Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-roche https://www.auxheuresete.com/



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