Les Beaux Dimanches Secrets d’Arbres à l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon
Les Beaux Dimanches Secrets d’Arbres à l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon dimanche 6 septembre 2026.
Bonnemazon
Les Beaux Dimanches Secrets d’Arbres
à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 15:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Par Sophie Maillé (Nature en Occitanie) et Xavier de Muyser (A.R.B.R.E.S)
Mise en lumière des arbres remarquables du parc de l’abbaye de l’Escaladieu
Découvrez leur histoire, leur valeur patrimoniale et leur gestion mais également l’importance de l’eau pour ces arbres.
– Durée 1H30
– Réservation conseillée au 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr .
à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
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English :
By Sophie Maillé (Nature en Occitanie) and Xavier de Muyser (A.R.B.R.E.S)
Highlighting the remarkable trees in the grounds of Escaladieu Abbey
Discover their history, heritage value and management, as well as the importance of water for these trees.
L’événement Les Beaux Dimanches Secrets d’Arbres Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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