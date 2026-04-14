LES BEAUX GOSSES, Ciné Saint-Leu, Amiens

LES BEAUX GOSSES Mardi 28 avril, 20h30 Ciné Saint-Leu Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T20:30:00+02:00 – 2026-04-28T22:10:00+02:00

Fin : 2026-04-28T20:30:00+02:00 – 2026-04-28T22:10:00+02:00

Hervé, 14 ans, est un ado moyen. Débordé par ses pulsions, ingrat physiquement et moyennement malin, il vit seul avec sa mère. Au collège, il s’en sort à peu près, entouré par ses bons copains. Sortir avec une fille, voilà qui mobilise toute sa pensée. Hélas, dans ce domaine, il accumule râteau sur râteau, sans toutefois se démonter.

Ciné Saint-Leu 33 rue Vanmarcke, Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cine-st-leu.com/film.html#/media/1267?showId=18651 »}]

Les beaux gosses – Hervé, 14 ans, est un ado moyen. Débordé par ses pulsions, ingrat physiquement et moyennement malin, il vit seul avec sa mère. Au collège, il s’en sort à peu près, entouré par se… Ciné St-Leu LES BEAUX GOSSES