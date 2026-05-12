Les Beaux Jours de Belloc animations et conte musical Abbaye Urt
Les Beaux Jours de Belloc animations et conte musical Abbaye Urt samedi 11 juillet 2026.
Urt
Les Beaux Jours de Belloc animations et conte musical
Abbaye Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Pour cette dernière journée de festival, un marché artisanal se tiendra jusqu’à 21h, et des visites de l’abbaye seront proposées jusqu’à 18h avec une initiation aux échasses landaises animée par Los Chancaires. À 21h, Alain Larribet et Clotilde Gilles présenteront OMèran , un souffle musical d’ici et d’ailleurs, un voyage de soi à l’autre. Les voix mêlées de leurs chants ainsi que les notes égrenées de leurs instruments transportent le public dans un univers musical où se croisent les sons des origines du monde et les rythmes des terroirs qu’ils ont fréquentés. .
Abbaye Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 72 55 11 festivalbelloc@gmail.com
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English : Les Beaux Jours de Belloc animations et conte musical
L’événement Les Beaux Jours de Belloc animations et conte musical Urt a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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