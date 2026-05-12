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Les Beaux Jours de Belloc concert du choeur Buhaminak Abbaye Urt

Les Beaux Jours de Belloc concert du choeur Buhaminak Abbaye Urt

Les Beaux Jours de Belloc concert du choeur Buhaminak Abbaye Urt mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Abbaye

Adresse : Abbaye de Belloc

Ville : 64240 Urt

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0

Urt

Les Beaux Jours de Belloc concert du choeur Buhaminak

Abbaye Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Comme le veut la tradition, le festival s’ouvre avec le chant . Très attaché à la culture basque et à l’euskara, le groupe féminin de Bayonne, dirigé par Manon Irigoyen, interprète des chants basques anciens et plus récents, des chants venus d’autres pays, parfois très lointains ( Afrique du Sud, Australie, Brésil, Mexique, Argentine …).   .

Abbaye Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 72 55 11  festivalbelloc@gmail.com

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English : Les Beaux Jours de Belloc concert du choeur Buhaminak

L’événement Les Beaux Jours de Belloc concert du choeur Buhaminak Urt a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque

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