Les Beaux Jours de Belloc concert du choeur Buhaminak Abbaye Urt
Les Beaux Jours de Belloc concert du choeur Buhaminak Abbaye Urt mardi 7 juillet 2026.
Urt
Les Beaux Jours de Belloc concert du choeur Buhaminak
Abbaye Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Comme le veut la tradition, le festival s’ouvre avec le chant . Très attaché à la culture basque et à l’euskara, le groupe féminin de Bayonne, dirigé par Manon Irigoyen, interprète des chants basques anciens et plus récents, des chants venus d’autres pays, parfois très lointains ( Afrique du Sud, Australie, Brésil, Mexique, Argentine …). .
Abbaye Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 72 55 11 festivalbelloc@gmail.com
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English : Les Beaux Jours de Belloc concert du choeur Buhaminak
L’événement Les Beaux Jours de Belloc concert du choeur Buhaminak Urt a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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