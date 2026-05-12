Les Beaux Jours de Belloc stages artistiques Abbaye Urt
Les Beaux Jours de Belloc stages artistiques Abbaye Urt mardi 7 juillet 2026.
Urt
Les Beaux Jours de Belloc stages artistiques
Abbaye Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-07
Le site de l’abbaye ouvre ses portes pour des stages de danse contemporaine, chant et txalaparta ouverts à toutes et à tous. En demi-journée, journée, ou sur plusieurs créneaux, pour tous les niveaux, et à partir de 10 ans. .
Abbaye Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 72 55 11 festivalbelloc@gmail.com
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English : Les Beaux Jours de Belloc stages artistiques
L’événement Les Beaux Jours de Belloc stages artistiques Urt a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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