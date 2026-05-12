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Les Beaux Jours de Belloc stages artistiques Abbaye Urt

Les Beaux Jours de Belloc stages artistiques Abbaye Urt

Les Beaux Jours de Belloc stages artistiques Abbaye Urt mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Abbaye

Adresse : Abbaye de Belloc

Ville : 64240 Urt

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif : 40 40 40 Tarif de base plein tarif

Urt

Les Beaux Jours de Belloc stages artistiques

Abbaye Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-07

Le site de l’abbaye ouvre ses portes pour des stages de danse contemporaine, chant et txalaparta ouverts à toutes et à tous. En demi-journée, journée, ou sur plusieurs créneaux, pour tous les niveaux, et à partir de 10 ans.   .

Abbaye Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 72 55 11  festivalbelloc@gmail.com

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English : Les Beaux Jours de Belloc stages artistiques

L’événement Les Beaux Jours de Belloc stages artistiques Urt a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque

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