Les Beaux Jours de Belloc stages artistiques Abbaye Urt

Urt

Les Beaux Jours de Belloc stages artistiques

Abbaye Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-07

Le site de l’abbaye ouvre ses portes pour des stages de danse contemporaine, chant et txalaparta ouverts à toutes et à tous. En demi-journée, journée, ou sur plusieurs créneaux, pour tous les niveaux, et à partir de 10 ans. .

Abbaye Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 72 55 11 festivalbelloc@gmail.com

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English : Les Beaux Jours de Belloc stages artistiques

L’événement Les Beaux Jours de Belloc stages artistiques Urt a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque