Les bébés lecteurs, Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der, La Porte du Der

Informations pratiques

Les bébés lecteurs Jeudi 1 octobre, 10h00 Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T10:00:00+02:00 – 2026-10-01T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-01T10:00:00+02:00 – 2026-10-01T10:30:00+02:00

Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der 10 bis place de l’hôtel de ville 52220 Montier-en-der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est 03 25 07 64 34 https://www.facebook.com/Mediathequemontier/ [{« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}, {« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}]

En route pour la montagne, et les délicieuses prairies verdoyantes, 3 boucs s’apprêtent à traverser un pont. Mais en-dessous vit un énorme troll … Vont-ils tous réussir à traverser ? lecture Les 3 boucs bougons

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