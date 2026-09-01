Les bébés lecteurs Nouveauté 2026 Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage
mercredi 23 septembre 2026 · Cour intérieure de la mairie · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
Les bébés lecteurs Nouveauté 2026
Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:30:00
fin : 2026-09-23 11:15:00
Date(s) :
2026-09-23
Direction l’espace jeunesse de la Médiathèque pour une matinée toute en douceur…
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Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53
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English :
Head to the Médiathèque’s children’s area for a gentle morning…
L’événement Les bébés lecteurs Nouveauté 2026 Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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