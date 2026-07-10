Les Belles Soirées de Nantes Nord Nantes Nord Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-02 –

Gratuit : oui Tout public

Les Belles Soirées de Nantes Nord reviennent cet été pour faire vivre les quartiers dans une ambiance festive et conviviale. Organisés en itinérance par les équipes de l’Accoord, ces rendez-vous invitent les habitants à se retrouver autour d’animations familiales en fin d’après-midi, avant de profiter de spectacles et de concerts en soirée.Rendez-vous le 30 juillet au centre socioculturel de la Boissière-Sensive, les 18 et 25 août au centre socioculturel du Bout-des-Landes, puis le 27 août au centre socioculturel des Renards.

Nantes Nord Nantes 44000

https://www.accoord.fr/lieux/centre-socioculturel-bout-des-landes/



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