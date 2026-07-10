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Les Belles Soirées de Nantes Nord Nantes Nord Nantes

dimanche 2 août 2026 · Nantes Nord · Nantes

Les Belles Soirées de Nantes Nord Nantes Nord Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Lieu
Nantes Nord
Adresse
Nantes Nord
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-02 –
Gratuit : oui  Tout public 

Les Belles Soirées de Nantes Nord reviennent cet été pour faire vivre les quartiers dans une ambiance festive et conviviale. Organisés en itinérance par les équipes de l’Accoord, ces rendez-vous invitent les habitants à se retrouver autour d’animations familiales en fin d’après-midi, avant de profiter de spectacles et de concerts en soirée.Rendez-vous le 30 juillet au centre socioculturel de la Boissière-Sensive, les 18 et 25 août au centre socioculturel du Bout-des-Landes, puis le 27 août au centre socioculturel des Renards.

Nantes Nord Nantes 44000
https://www.accoord.fr/lieux/centre-socioculturel-bout-des-landes/


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