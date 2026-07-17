Les Belles Sorties Croûte Compagnie Defracto Comines

Informations pratiques

Comines

Les Belles Sorties Croûte Compagnie Defracto

Rue Kléber Loquet 59 560 Comines Comines Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 17:00:00

fin : 2026-12-13 17:30:00

Date(s) :

2026-12-13

Un spectacle de jonglage créé spécialement pour chaque lieu.

Ici, rien n’est figé la pièce se construit en 24 heures, juste avant la représentation. Un artiste et un regard extérieur imaginent ensemble une forme unique, en lien avec le lieu du jour.

Le spectacle joue avec les situations, les objets et les imprévus. Il s’amuse du décalage et de l’absurde, entre précision et dérision.

Une expérience vivante, à la fois simple et surprenante, toujours différente.

**Distribution ** conception et jonglage Guillaume Martinet

**Rencontre avec l’artiste à l’issue de la représentation**

**Pour y aller**

Bus Lignes 86 et L90 arrêt Vieil Dieu

Parking à proximité

**Sur place**

Petite restauration

Un spectacle de jonglage créé spécialement pour chaque lieu.

Ici, rien n’est figé la pièce se construit en 24 heures, juste avant la représentation. Un artiste et un regard extérieur imaginent ensemble une forme unique, en lien avec le lieu du jour.

Le spectacle joue avec les situations, les objets et les imprévus. Il s’amuse du décalage et de l’absurde, entre précision et dérision.

Une expérience vivante, à la fois simple et surprenante, toujours différente.

**Distribution ** conception et jonglage Guillaume Martinet

**Rencontre avec l’artiste à l’issue de la représentation**

**Pour y aller**

Bus Lignes 86 et L90 arrêt Vieil Dieu

Parking à proximité

**Sur place**

Petite restauration .

Rue Kléber Loquet 59 560 Comines Comines 59560 Nord Hauts-de-France +33 3 20 74 37 40

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English :

A juggling show created specifically for each venue.

Here, nothing is set in stone: the performance is put together in 24 hours, right before the show. An artist and an outside observer collaborate to create a unique form, inspired by that day’s venue.

The show plays with situations, objects, and the unexpected. It revels in incongruity and the absurd, straddling the line between precision and derision.

A vibrant experience, both simple and surprising, always different.

**Cast:** concept and juggling by Guillaume Martinet

**Meet the artist after the performance**

**How to get there**

Bus Lines 86 and L90, stop at Vieil Dieu

Parking nearby

**On site**

Light refreshments

L’événement Les Belles Sorties Croûte Compagnie Defracto Comines a été mis à jour le 2026-07-17 par Hauts-de-France Tourisme