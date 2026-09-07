Les Belles Sorties de L’Aéronef : The 3eatles, Espace extérieur, Place des 3 Maires, Bois-Grenier
samedi 12 septembre 2026 · Espace extérieur, Place des 3 Maires · Bois-Grenier
Informations pratiques
Les Belles Sorties de L’Aéronef : The 3eatles Samedi 12 septembre, 12h00 Espace extérieur, Place des 3 Maires Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T12:00:00+02:00 – 2026-09-12T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T12:00:00+02:00 – 2026-09-12T15:30:00+02:00
The 3eatles ? Ce sont les Beatles…mais à 3 ! Trois multi-instrumentistes et chanteurs rendent hommage au répertoire indémodable qui a littéralement changé la face du monde et de la pop !
Retrouvez les 3eatles à deux reprises ce samedi : une première session à midi, puis un second rendez-vous à 14h30.
Espace extérieur, Place des 3 Maires Place des 3 Maires, Bois Grenier Bois-Grenier 59280 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Rendez-vous à Bois-Grenier le temps d’une Belle Sortie aux couleurs pop !
D.R
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