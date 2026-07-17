Les Belles Sorties Voyages Ennetières-en-Weppes

Informations pratiques

Ennetières-en-Weppes

Les Belles Sorties Voyages

Rue du Bourg Ennetières en Weppes Ennetières-en-Weppes Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 16:00:00

fin : 2026-11-08 17:45:00

Date(s) :

2026-11-08

Voyages est un concert théâtralisé, c’est-à-dire un concert où les morceaux de musique sont mis en scène. Ils sont entrecoupés de textes humoristiques et de citations.

Le Chœur Régional interprète ce concert avec un pianiste et 4 chanteurs solistes qui sont également comédiens.

Le programme parle de l’envie de partir et des déplacements. Il parle aussi des transports sous toutes leurs formes la marche, le train, le vélo, le bateau…

Le concert propose plusieurs styles de musique classique, romantique, actuelle… et plusieurs compositeurs de différentes périodes Mozart, Offenbach, Messager, Gainsbourg, Grand Corps Malade.

**Distribution **

Alexandra HEWSON, soprano

Denis MIGNIEN, ténor

Rémi LAUSIN, ténor

Tanguy FRANÇOIS, baryton-basse

Pierre BOURTEEL, pianiste

Chœur Régional Hauts-de-France environ 50 choristes

Eric DELTOUR, direction

**Pour y aller**

Bus Ligne 62 ou 65 arrêt Mairie

Parking à proximité

**Sur place**

Buvette

Voyages est un concert théâtralisé, c’est-à-dire un concert où les morceaux de musique sont mis en scène. Ils sont entrecoupés de textes humoristiques et de citations.

Le Chœur Régional interprète ce concert avec un pianiste et 4 chanteurs solistes qui sont également comédiens.

Le programme parle de l’envie de partir et des déplacements. Il parle aussi des transports sous toutes leurs formes la marche, le train, le vélo, le bateau…

Le concert propose plusieurs styles de musique classique, romantique, actuelle… et plusieurs compositeurs de différentes périodes Mozart, Offenbach, Messager, Gainsbourg, Grand Corps Malade.

**Distribution **

Alexandra HEWSON, soprano

Denis MIGNIEN, ténor

Rémi LAUSIN, ténor

Tanguy FRANÇOIS, baryton-basse

Pierre BOURTEEL, pianiste

Chœur Régional Hauts-de-France environ 50 choristes

Eric DELTOUR, direction

**Pour y aller**

Bus Ligne 62 ou 65 arrêt Mairie

Parking à proximité

**Sur place**

Buvette .

Rue du Bourg Ennetières en Weppes Ennetières-en-Weppes 59320 Nord Hauts-de-France +33 3 20 50 12 21 mairie.ennetieres.w@wanadoo.fr

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English :

Voyages is a theatrical concert—that is, a concert in which the musical pieces are staged. They are interspersed with humorous monologues and quotations.

The Regional Choir performs this concert with a pianist and four solo singers who are also actors.

The program explores the desire to set out on a journey and the act of traveling. It also covers all forms of transportation: walking, trains, bicycles, boats…

The concert features several musical styles—classical, romantic, contemporary—and works by composers from various periods, including Mozart, Offenbach, Messager, Gainsbourg, and Grand Corps Malade.

**Cast:**

Alexandra HEWSON, soprano

Denis MIGNIEN, tenor

Rémy LAUSIN, tenor

Tanguy FRANÇOIS, bass-baritone

Pierre BOURTEEL, pianist

Hauts-de-France Regional Choir: approximately 50 singers

Eric DELTOUR, conductor

**How to Get There**

Bus Lines 62 or 65, stop at Mairie

Parking nearby

**On Site**

Refreshment stand

L’événement Les Belles Sorties Voyages Ennetières-en-Weppes a été mis à jour le 2026-07-17 par Hauts-de-France Tourisme