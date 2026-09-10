Les bibliothécaire racontent, Médiathèque des Izards, Toulouse

Informations pratiques

Les bibliothécaire racontent 14 octobre et 9 décembre Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T10:15:00+02:00 – 2026-10-14T10:45:00+02:00

Fin : 2026-12-09T10:45:00+01:00 – 2026-12-09T11:15:00+01:00

Lectures pour les tout petits (0-3 ans)

Mercredi 14 octobre à 10h15 et 10h45

Mercredi 9 décembre à 10h15 et 10h45

Sur Inscription au 05 31 22 94 70

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 94 70 »}]

Lectures pour les tout petits (0-3 ans)

DBL