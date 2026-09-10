AGENDA · Toulouse
Les bibliothécaire racontent, Médiathèque des Izards, Toulouse
mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque des Izards · Toulouse
Informations pratiques
Les bibliothécaire racontent 14 octobre et 9 décembre Médiathèque des Izards Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T10:15:00+02:00 – 2026-10-14T10:45:00+02:00
Fin : 2026-12-09T10:45:00+01:00 – 2026-12-09T11:15:00+01:00
Lectures pour les tout petits (0-3 ans)
- Mercredi 14 octobre à 10h15 et 10h45
- Mercredi 9 décembre à 10h15 et 10h45
Sur Inscription au 05 31 22 94 70
Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 94 70 »}]
Lectures pour les tout petits (0-3 ans)
DBL
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