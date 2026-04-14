Les bibliothécaires racontent, Bibliothèque Pont des Demoiselles, Toulouse
Les bibliothécaires racontent, Bibliothèque Pont des Demoiselles, Toulouse mercredi 17 juin 2026.
Les bibliothécaires racontent Mercredi 17 juin, 10h30 Bibliothèque Pont des Demoiselles Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:00:00+02:00
Mercredi 17 juin 10h30
Lectures d’albums, comptines et jeux de doigts pour les 0-3 ans pour célébrer l’arrivée de l’été.
Pour les 0-3 ans.
Durée : 30 min Renseignement au 05 31 22 95 70
Bibliothèque Pont des Demoiselles 63B Avenue Saint-Exupéry, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 70 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pont-des-demoiselles [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 95 70 »}] Ouverte en 1984, la bibliothèque Pont des Demoiselles spécialisée jeunesse a une surface de 100 m2. Vélô-Toulouse : station 204 – place Roger Arnaud et station 98 – 80, allée des Demoiselles
Lectures pour les 0-3 ans
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