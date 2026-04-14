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Les bibliothécaires racontent, Bibliothèque Pont des Demoiselles, Toulouse

Les bibliothécaires racontent, Bibliothèque Pont des Demoiselles, Toulouse

Les bibliothécaires racontent, Bibliothèque Pont des Demoiselles, Toulouse mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Pont des Demoiselles

Adresse : 63B Avenue Saint-Exupéry, 31400 Toulouse, France

Ville : 31400 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Les bibliothécaires racontent Mercredi 17 juin, 10h30 Bibliothèque Pont des Demoiselles Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:00:00+02:00

Mercredi 17 juin 10h30
Lectures d’albums, comptines et jeux de doigts pour les 0-3 ans pour célébrer l’arrivée de l’été.
Pour les 0-3 ans.
Durée : 30 min Renseignement au 05 31 22 95 70

Bibliothèque Pont des Demoiselles 63B Avenue Saint-Exupéry, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 70 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pont-des-demoiselles [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 95 70 »}] Ouverte en 1984, la bibliothèque Pont des Demoiselles spécialisée jeunesse a une surface de 100 m2. Vélô-Toulouse : station 204 – place Roger Arnaud et station 98 – 80, allée des Demoiselles
Lectures pour les 0-3 ans

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