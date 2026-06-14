Les bijoux de la Duchesse Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 17:00 – 17:30

Gratuit : oui gratuit gratuit sans réservation Adulte, Tout public, En famille, Jeune Public, Senior, Etudiant – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

L’histoire :Ce soir, la Duchesse de La Paillette reçoit tout le gratin de la société. Elle veut leur en mettre plein la vue en étalant toute sa fortune aux yeux du monde.Tout aurait été parfait si Geoffrey, le majordome, ne s’était pas rendu compte qu’on venait de voler tous les bijoux de la Duchesse.Panique au manoir.Heureusement, l’inspectrice Grinche accompagnée de sa fidèle assistante Rivet vient pour résoudre l’affaire au plus vite…. Mais quelle affaire ? Au fil des interrogatoires et des évènements, Grinche et Rivet comprennent que rien ne semble être comme il y parait.

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

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