Les Binocles aux jardins de notre ville, Jardin solidaire Sacré Coeur, La Chapelle-Saint-Luc
Les Binocles aux jardins de notre ville, Jardin solidaire Sacré Coeur, La Chapelle-Saint-Luc samedi 6 juin 2026.
Les Binocles aux jardins de notre ville Samedi 6 juin, 15h00 Jardin solidaire Sacré Coeur Aube
Les scolaires auront 4 plages horaires dans la journée du vendredi. Le grand public aura une plage horaire pour visiter les 2 jardins et un moment de convivialité et d’échanges au Jardin solidaire du Sacré Cœur
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Pour le Grand Public
Bénéficiez d’un moment bucolique et d’une observation des deux jardins, Partagé Chantereigne et Solidaire Sacré Coeur.
Les échanges entre les jardiniers et les participants seront de mise.
Jardin solidaire Sacré Coeur 3 rue Hélène Boucher 10600 La Chapelle-Saint Luc La Chapelle-Saint-Luc 10600 La Chapelle-Saint-Luc Aube Grand Est 00336 29 22 06 33 Notre jardin se situe au sein de la paroisse du sacré Coeur. Cela fait 3 ans que nous y travaillons. L’association Agui a signé une convention de mise à disposition gratuite de l’espace avec le diocèse. Nous pouvons, ainsi, proposer des activités citoyennes à tous. Il est ouvert et tout le monde peut y venir travailler et bénéficier des récoltes. C’est un jardin solidaire. Cette année nous sommes accompagnés par TCM pour produire du compost, afin d’amender nos sols. Bus Ligne 2 et 11 Arrêt Mozart
Parking ouvert
Pour le Grand Public
@Association Agui Jardin Partagé et Solidaire du Sacré Cœur
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