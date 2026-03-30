Soirée dîner-concert avec Joan Evans et ses musiciens !

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 40 – 40 – 40 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Cet artiste, à la ressemblance troublante avec son Idole Johnny Hallyday, sera accompagné de ses musiciens…



ll nous interprétera les plus grands titres de Johnny, mais aussi quelques titres de son sublime album, dont le célèbre titre Saint Barthélemy qu’il interprète chaque année en compagnie de Laeticia, lors de la veillée-hommage organisée par celle-ci à St Barth!…



Alors, les fans de Johnny et de Joan, nous comptons sur vous pour nous accompagner à cette soirée qui s’annonce exceptionnelle!!! .

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr

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L’événement Soirée dîner-concert avec Joan Evans et ses musiciens ! La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne