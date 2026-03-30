Soirée dîner-concert avec Joan Evans et ses musiciens ! La Chapelle-Saint-Luc
Soirée dîner-concert avec Joan Evans et ses musiciens ! La Chapelle-Saint-Luc vendredi 12 juin 2026.
Soirée dîner-concert avec Joan Evans et ses musiciens !
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : 40 – 40 – 40 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Cet artiste, à la ressemblance troublante avec son Idole Johnny Hallyday, sera accompagné de ses musiciens…
ll nous interprétera les plus grands titres de Johnny, mais aussi quelques titres de son sublime album, dont le célèbre titre Saint Barthélemy qu’il interprète chaque année en compagnie de Laeticia, lors de la veillée-hommage organisée par celle-ci à St Barth!…
Alors, les fans de Johnny et de Joan, nous comptons sur vous pour nous accompagner à cette soirée qui s’annonce exceptionnelle!!! .
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée dîner-concert avec Joan Evans et ses musiciens ! La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Aube
- Tous à l’eau Paisy-Cosdon 30 mars 2026
- Représentation Au delà du mur Troyes 30 mars 2026
- Bouger se ressourcer (adapté) Paisy-Cosdon 31 mars 2026
- Après-midi dansant avec Jean-Baptiste VAZ La Chapelle-Saint-Luc 31 mars 2026
- Atelier de vannerie créative et chasse aux œufs à la MOPO Troyes 1 avril 2026