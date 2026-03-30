Soirée Dîner-Spectacle Cabaret Show

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 65 – 65 – 65 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Au programme, des danseuses, danseur-chanteur, chanteuse vous feront voyager à travers un spectacle féerique et magique de près de 2 heures. Une soirée dansante s’en suivra.



Ce spectacle a été imaginé et crée pour vous pendant le confinement par Carole, gérante du Sarrail, ancienne danseuse professionnelle et professeur de danse. De magnifiques danseuses seront à ses côtés et notons la collaboration de Marie-Reine ainsi que la participation de Fanny à ce projet.



Thomas, un de ses fils, artiste, chanteur mais également comédien cascadeur professionnel dans un grand parc d’attraction Parisien fera aussi parti du show. .

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr

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English :

L’événement Soirée Dîner-Spectacle Cabaret Show La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne