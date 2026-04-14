Les Binocles aux jardins de notre ville pour le public scolaire, Jardin solidaire Sacré Coeur, La Chapelle-Saint-Luc

Les Binocles aux jardins de notre ville pour le public scolaire Vendredi 5 juin, 09h00, 10h00, 14h00, 15h10 Jardin solidaire Sacré Coeur Aube

Les scolaires auront 4 plages horaires dans la journée du vendredi. Le samedi, le grand public pourra visiter les 2 jardins et profiter d’un moment de convivialité et d’échanges au Jardin solidaire du Sacré Cœur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T10:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:10:00+02:00 – 2026-06-05T16:10:00+02:00

Pour les scolaires

Le public scolaire pourra se rendre au jardin pour y observer ce qu’il s’y passe : la biodiversité, le compost, les plantations et les fleurs…

Il s’agira ensuite de raconter ce qu’on a observé et surtout découvert.

De retour en classe, un cahier pourra être réalisé à partir de cette visite.

Et pour tout public, visite possible le samedi.

Jardin solidaire Sacré Coeur 3 rue Hélène Boucher 10600 La Chapelle-Saint Luc La Chapelle-Saint-Luc 10600 La Chapelle-Saint-Luc Aube Grand Est 00336 29 22 06 33 [{« link »: « https://openagenda.com/fr/rdvj-2026-grand-est/events/les-binocles-aux-jardins-de-notre-villes »}] Notre jardin se situe au sein de la paroisse du sacré Coeur. Cela fait 3 ans que nous y travaillons. L’association Agui a signé une convention de mise à disposition gratuite de l’espace avec le diocèse. Nous pouvons, ainsi, proposer des activités citoyennes à tous. Il est ouvert et tout le monde peut y venir travailler et bénéficier des récoltes. C’est un jardin solidaire. Cette année nous sommes accompagnés par TCM pour produire du compost, afin d’amender nos sols. Bus Ligne 2 et 11 Arrêt Mozart

Parking ouvert

Pour le public scolaire

@Association Agui Jardin Partagé et Solidaire du Sacré Cœur