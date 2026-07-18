Les bobos font du ski Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach
vendredi 11 décembre 2026 · Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) · Freyming-Merlebach
Informations pratiques
Freyming-Merlebach
Les bobos font du ski
Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle
Tarif : – – EUR
22
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-12-11 20:00:00
fin : 2026-12-11 23:00:00
Date(s) :
2026-12-11
Quand un Parisien débarque à la montagne…
Tony, bobo parisien pur jus, déteste la montagne.
Seul hic pour respecter les dernières volontés de son grand-père, il doit y aller pour disperser ses cendres.
Entre un moniteur déchaîné, un couple belge radin et… le Yéti, Tony devra surmonter ses peurs et résoudre une série d’énigmes pour accéder à son héritage.
Une comédie givrée et familiale, où chaque scène est une chute !
Et ce soir-là, les touristes, c’est vous !
Une pièce de Kader Nemer (Je t’aime à l’italienne)
Avec Edouard Berchiche, Audrey Rousseau et Mohamed Ouachen , le comédien aux 18 rôles dans Ben Hur La Parodie !
Placement libre assis.Tout public
22 .
Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57
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English :
When a Parisian ends up in the mountains…
Tony, a die-hard Parisian hipster, hates the mountains.
The only catch: to honor his grandfather’s last wishes, he has to go there to scatter his ashes.
Between a wild ski instructor, a stingy Belgian couple, and… the Yeti, Tony will have to overcome his fears and solve a series of puzzles to claim his inheritance.
A zany, family-friendly comedy where every scene is a punchline!
And tonight, you’re the tourists!
A play by Kader Nemer (Je t’aime à l’italienne)
Starring Edouard Berchiche, Audrey Rousseau, and Mohamed Ouachen—the actor who played 18 roles in *Ben Hur: The Parody*!
Unreserved seating.
L’événement Les bobos font du ski Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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