Les bobos font du ski Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Les bobos font du ski

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11 23:00:00

Date(s) :

2026-12-11

Quand un Parisien débarque à la montagne…

Tony, bobo parisien pur jus, déteste la montagne.

Seul hic pour respecter les dernières volontés de son grand-père, il doit y aller pour disperser ses cendres.

Entre un moniteur déchaîné, un couple belge radin et… le Yéti, Tony devra surmonter ses peurs et résoudre une série d’énigmes pour accéder à son héritage.

Une comédie givrée et familiale, où chaque scène est une chute !

Et ce soir-là, les touristes, c’est vous !

Une pièce de Kader Nemer (Je t’aime à l’italienne)

Avec Edouard Berchiche, Audrey Rousseau et Mohamed Ouachen , le comédien aux 18 rôles dans Ben Hur La Parodie !

Placement libre assis.Tout public

22 .

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

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English :

When a Parisian ends up in the mountains…

Tony, a die-hard Parisian hipster, hates the mountains.

The only catch: to honor his grandfather’s last wishes, he has to go there to scatter his ashes.

Between a wild ski instructor, a stingy Belgian couple, and… the Yeti, Tony will have to overcome his fears and solve a series of puzzles to claim his inheritance.

A zany, family-friendly comedy where every scene is a punchline!

And tonight, you’re the tourists!

A play by Kader Nemer (Je t’aime à l’italienne)

Starring Edouard Berchiche, Audrey Rousseau, and Mohamed Ouachen—the actor who played 18 roles in *Ben Hur: The Parody*!

Unreserved seating.

L’événement Les bobos font du ski Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH