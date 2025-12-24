LES BODIN’S GRANDEUR NATURE, Antarès Arena Le Mans
LES BODIN’S GRANDEUR NATURE, Antarès Arena Le Mans vendredi 12 mars 2027.
LES BODIN’S GRANDEUR NATURE
Antarès Arena 2 Avenue Antarès Le Mans Sarthe
Tarif : 42 – 42 – 62 EUR
Début : 2027-03-12 20:00:00
2027-03-12 2027-03-13 2027-03-14
Les Bodin’s de retour à Antarès Arena Le Mans !!!
2027, Votez Les Bodin’s Grandeur Nature !
Vous étiez nombreux à nous le demander… c’est maintenant officiel !
Face à l’engouement incroyable pour la tournée des 30 ans, le spectacle Les Bodin’s Grandeur Nature repart en 2027, pour une prolongation inédite . .
English :
Les Bodin’s back at Antarès Arena Le Mans !!!
