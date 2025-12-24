LES BODIN’S GRANDEUR NATURE, Antarès Arena Le Mans

LES BODIN’S GRANDEUR NATURE

Antarès Arena 2 Avenue Antarès Le Mans Sarthe

Tarif : 42 – 42 – 62 EUR

Début : 2027-03-12 20:00:00

fin : 2027-03-12

2027-03-12 2027-03-13 2027-03-14

Les Bodin’s de retour à Antarès Arena Le Mans !!!

2027, Votez Les Bodin’s Grandeur Nature !

Vous étiez nombreux à nous le demander… c’est maintenant officiel !

Face à l’engouement incroyable pour la tournée des 30 ans, le spectacle Les Bodin’s Grandeur Nature repart en 2027, pour une prolongation inédite . .

72100 Sarthe Pays de la Loire

Les Bodin’s back at Antarès Arena Le Mans !!!

