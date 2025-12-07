Les bons plans du numérique pour faire des économies, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues
Les bons plans du numérique pour faire des économies, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues mardi 28 avril 2026.
Les bons plans du numérique pour faire des économies Mardi 28 avril, 14h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône
gratuit inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:30:00+02:00
Présentation
Apprenez comment naviguer avec succès à travers les plateformes et acheter en ligne en toute sécurité. Recherche de produits, comparaison des prix, lecture des avis des utilisateurs… Apprenez comment créer un compte, effectuer des paiements sécurisés et suivre vos achats.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
- Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
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- Inscription depuis https://logen.ville-martigues.frhttps://logen.ville-martigues.fr
Localication
EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « http://www.facebook.com/EPN.martigues »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
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CC0 Domaine public
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