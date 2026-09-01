Les Boucles de la Seine De l’Ombre à la Lumière… Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Informations pratiques

Rives-en-Seine

Les Boucles de la Seine De l’Ombre à la Lumière…

Caudebec-en-Caux 1 Avenue Winston-Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 08:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les Boucles de la Seine De l’Ombre à la Lumière est un événement sportif et solidaire qui débute le 19 septembre, au profit de l’association La Main Tendue Autisme.

Il s’agit d’un défi au long cours consistant à parcourir la Seine en plusieurs étapes, de l’estuaire jusqu’à la source et retour, en suivant le fleuve comme fil conducteur.

Du 19 septembre au 18 octobre 2026, le parcours reliera ainsi l’estuaire à la source puis à nouveau l’océan, sur près de 1 700 kilomètres répartis en 29 étapes.

L’événement a pour vocation de sensibiliser à l’autisme, de favoriser les rencontres et de rassembler autour de valeurs de solidarité et de partage.

Il ne s’agit pas d’une course chronométrée, mais d’une aventure humaine ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent rejoindre le projet ponctuellement, pour courir ou marcher quelques kilomètres, à leur rythme.

Les Boucles de la Seine s’inscrivent dans une démarche inclusive, accessible et engagée.

La première étape se terminera à Caudebec-en-Caux le samedi 19 septembre aux alentours de 17h00. La deuxième étape débutera le dimanche 20 septembre à 9h, le départ étant également l’occasion de proposer un départ inclusif, afin que des enfants, des familles et des personnes en situation de handicap puissent partager les premiers kilomètres de l’étape à mes côtés.

Et pour rendre ce moment encore plus convivial pour les familles, les deux mascottes Tic et Tac seront présentes au départ inclusif.

L’intégralité des frais d’inscription est reversée à l’association La Main Tendue, afin de soutenir concrètement les personnes concernées par l’autisme et leurs familles.

Chaque participation contribue ainsi à donner de la visibilité à la cause et à faire avancer le message, kilomètre après kilomètre. .

Caudebec-en-Caux 1 Avenue Winston-Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie

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English : Les Boucles de la Seine De l’Ombre à la Lumière…

L’événement Les Boucles de la Seine De l’Ombre à la Lumière… Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme