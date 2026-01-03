Les brocantes de Pléneuf-Val-André Rue du Parc Pléneuf-Val-André
Les brocantes de Pléneuf-Val-André Rue du Parc Pléneuf-Val-André dimanche 22 mars 2026.
Les brocantes de Pléneuf-Val-André
Rue du Parc Parking de l’Amirauté Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-22 09:00:00
fin : 2026-03-22 19:00:00
2026-03-22
Que vous soyez passionnés d’objets anciens, amateurs de seconde main ou de bonnes affaires, la brocante qui se déroule chaque 4ème dimanche du mois est l’endroit idéal pour chiner et dénicher du mobilier, de la vaisselle, des articles de décoration ou tout autres objets anciens ; proposés par une dizaine d’exposants. .
Rue du Parc Parking de l'Amirauté Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d'Armor Bretagne
