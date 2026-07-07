Les Brunchs ALF 44 Centre socioculturel Le Grand B Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 10:00 – 12:45

Gratuit : non Participation minimum : 3 € par personne Tout public

NOUVEAUTÉ – LES BRUNCHS ALF 44 ARRIVENT ! ?????Et si on prenait le temps de se retrouver autour d’un bon brunch ? Venez savourer un brunch convivial composé d’un assortiment de produits sucrés et salés.Ouvert à toutes et tous !Renseignements : 07 83 43 94 08

Centre socioculturel Le Grand B Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 22 90 0783439408 https://www.facebook.com/ALF44



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