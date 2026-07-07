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Les Brunchs ALF 44 Centre socioculturel Le Grand B Saint-Herblain

samedi 10 octobre 2026 · Centre socioculturel Le Grand B · Saint-Herblain

Les Brunchs ALF 44 Centre socioculturel Le Grand B Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Centre socioculturel Le Grand B
Adresse
11 Rue de Dijon
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Participation minimum : 3 € par personne

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 10:00 – 12:45
Gratuit : non Participation minimum : 3 € par personne Tout public 

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Centre socioculturel Le Grand B Est Saint-Herblain 44800
02 28 25 22 90 0783439408 https://www.facebook.com/ALF44


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