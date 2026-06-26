Les cabanes de Beauregard Ferme de Quincé Rennes Mercredi 8 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Ouverture du mini terrain d’aventures de la ferme de Quincé

### **Et si on construisait des cabanes ?**

### **Et si on jouait dehors ?**

### Le mercredi 8 juillet, c’est l’ouverture du mini terrain d’aventures à la ferme de Quincé !

Ici, chacun.e est libre de jouer librement, bricoler, inventer ce qui lui plait. Du bois, de la ficelle, des tissus, des matériaux de récup.. place à l’imagination ! Au terrain d’aventures, on peut passer son permis auprès d’un adulte pour utiliser les outils en sécurité, ensuite, c’est à nous de jouer!

### infos pratiques :

**accès libre et gratuit de 14h à 17h**, il n’y a pas de limite d’age. Des outils et du matériel sera mis à disposition des enfants.

**lieu :** dans le jardin de la ferme de Quincé, lieu dit le haut-quincé, quartier Beauregard.

**Venir :** Accès à pied, à vélo, en trottinette, en bus (C4 arrêt Dulac, 12 arrêt Mandela, 52 ou 68 arrêt Robiquette). L’accès au chemin du haut quincé n’est pas autorisé aux voitures.

Pour en savoir plus sur la démarche des terrains d’aventure, consultez ce site internet : [https://cemea.asso.fr/les-champs-d-action/terrain-d-aventures](https://cemea.asso.fr/les-champs-d-action/terrain-d-aventures)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-08T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-08T17:00:00.000+02:00

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animation@quince.bzh 07 69 57 96 79

Ferme de Quincé Ferme de Quincé, Le Haut Quincé, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35760 Ille-et-Vilaine



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